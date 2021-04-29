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Gündem Kahraman Mehmetçik Suriyeli çocukların yüzünü gülümsetti!
Gündem

Kahraman Mehmetçik Suriyeli çocukların yüzünü gülümsetti!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden zırhlı araçlarla sınıra oradan da Mardin'e getirilen ve çeşitli hediyeler verilen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. İlk defa Türkiye'ye gelen Esra Abdülaziz İlhicri, "Allah Türk askerini korusun. İlk defa bu kadar mutlu oldum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:44:00 -
Kahraman Mehmetçik Suriyeli çocukların yüzünü gülümsetti!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Mehmetçik ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Mardin'e getirilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Harekat bölgesindeki 49. Komando Tugay Komutanlığı tarafından ülkelerindeki savaş nedeniyle mağdur olan çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında hareket bölgesindeki 5 köyden 82 çocuk ve 6 öğretmen, zırhlı araçlarla Kızıltepe ilçesindeki Şehit Çoban Hudut Karakolu bölgesindeki güvenlik noktasına getirildi.

Hediyeler verildi

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen çocuklara maske dağıtıldı. Çocuklara ilçe merkezinde bir mağazada kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Kovid-19 tedbirlerine uyularak yemek yiyen çocuklar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde palyaço ve öğretmenlerle eğlenceli zaman geçirdi.

Sanal gezinti

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak ve derslerine yardımcı malzemeler dağıtıldı.

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezindeki planetaryumda uzay deneyimi yaşayan öğrenciler, uzayda ve gezegenlerin arasında sanal gezintiye çıkarıldı.

"Allah Türk askerini muvaffek etsin"

Suriyeli çocuklardan Riyad Hasan İsmail, Türk askerleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

İsmail, "Bize hediyeler verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Türk askerini muvaffak etsin ve korusun" dedi.

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