Kahraman hemşireden hayat kurtaran dokunuşlar

Adana’da yoldan geçerken iki kişinin yaralandığı kazayı görüp müdahale eden hemşire, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi’nde meydana geldi. Menderes Doğaner yönetimindeki 01 YF 201 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarından, Hacı Ömer Sabancı Bulvarı istikametine giderken sağ tarafta park halindeki Safe Biltekin’e ait 01 FFL 20 plakalı hafif ticari araca çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç da Nesrin Tayfun’un park halindeki 01 EAJ 37 plakalı aracına çarpıp zarar verdi. Takla atan araçtaki sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ağır yaralı olan ve araçta sıkışan Hasan Çam vatandaşlar tarafında araçtan çıkardı.

Yoldan geçen hemşire müdahale etti

Bu arada, Adnan Menderes Bulvarına gezmeye gelen hemşire Berfin Sayın kazayı görünce koşarak olay yerine geldi. Sayın hemen yaralılara müdahale ederek onları sakinleştirmeye çalıştı. Yerde yatan sürücü Doğaner’in vücudunu kontrol ederek ağrısının olup olmadığını sordu. Sayın daha sonra kafasından darbe alan Çam’ın yanına giderek kanayan yere tampon yapılmasını söyleyip sakin olmasına söyledi. Hemşire sağlık görevlileri gelene kadar yaralıların başından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık görevlileri geldiğinde yaralılar hakkında onlara bilgi verip genel durumlarını anlattı. Durumu ağır olan Çam hemen hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu görüldü

Bu arada sürücü Doğaner’in alkollü olduğu görülürken kaza geçirdiğini eşine söylemek istedi. Telefonu alıp aramak istedi ancak alkollü olduğu için bir türlü arayamadı. Bunun üzerine polis yaralanın telefonunu alıp eşini arayarak, "Kocanız trafik kazası yaptı ancak durumu iyi merak etmeyin Seyhan Devlet Hastanesine gelecek oraya gelebilirsiniz" diye haber verdi. Bir süre sonrada Doğaner de ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada meraklı vatandaşlar kazayı her zaman olduğu gibi film gibi izledi.