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Kahraman Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurarak gidişatı değiştiren, sonra şehit edilen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarında, direnişin 3'üncü yılında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
Kahraman Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden aileleriyle gelen ziyaretçiler, şehidin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabri başında Kur-an'ı Kerim okudu, dua etti. Ziyaretçilerden bazıları, gelenlere lokum, muz, kayısı ikram ederek hayırda bulundu.

Ankara'dan gelen Veysel Uğurlu, AA muhabirine, 3 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamadığını belirterek, "Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Bu millet ezelden beri dik durdu, dik durmaya da devam edecek. Karşımızdaki FETÖ de olsa PKK da olsa bu millete boyunduruk vuramayacak, Allah'ın izniyle bu devleti bölemeyecek." diye konuştu.

Vatandaşlardan Hamdi Yılmaz ise "Burada duygulanmamak elde değil. Çocuklarımız rahat uyusun diye kendi çocuklarını yetim bırakan bir kahramanın yanına gelmek çok farklı bir duygu. Rabb'im Ömerleri ülkemizden eksik etmesin. Her zaman onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Oğluna "Ömer Halis" ismini veren Fahrettin Yeniköy de "Ömer Halis'i, adını aldığı şehidimize getirdik. Darbe girişiminden sonra kasımda doğdu. 'İsmini ne koyalım' diye düşünürken Ömer Halis'e karar verdik." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
  1. Ankara
  2. ömer halisdemir
  3. 15 temmuz

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