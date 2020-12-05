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Aktüel Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti
Aktüel

Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti

Ağrı'da iki katlı müstakil evlerinde çıkan yangında eşini ve iki çocuğunu alevler arasından çıkaran baba, diğer iki çocuğuyla yanarak yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:41:46 -
Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir evde çıkan yangında baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti, anne ile diğer iki çocuğu ise ağır yaralandı.

Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin 2'inci katında çıkan yangını fark eden baba Özgür Murat, eşini ve iki çocuğunu alevler arasından alarak dışarı çıkardı.

Evde mahsur kalan çocukları Esmanur ve Berat Murat'ı kurtarmak için yeniden alevlerin arasına giren baba Özgür, evlatlarıyla yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

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