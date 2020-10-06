Kahraman asker, Ermenistan'ın kabusu oldu!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tek başına 11 Ermenistan zırhlısını havaya uçuran kahraman asker Tahir Misirkhanov'u tebrik etti.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürüyor. Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, Azerbaycan topraklarından başarıyla uzaklaştırılıyor.
İşgal altında olan bölgelerini kurtaran Azerbaycan Ordusu, başarıları ile gündeme geliyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı, 2016 yılındaki çatışmalarda "Azerbaycan Bayrağı" nişanesi alan Tahir Misirkhanov'un başarılarını övdüğü bir paylaşım yaptı.
Bakanlık, Ermenistan ile sıcak çatışmaların yaşandığı Karabağ'da ön saflarda yer alan Tahir Misirkhanov'un, şu ana kadar Ermenistan'a ait 11 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.
Azerbaycan askeri Tahir Misirkhanov, başarıları ile bakanlığın ve Azerbaycan halkının takdirini topladı.