Kahpelerin hedefi siviller! Gazze'deki 12 katlı binayı hava sadırısıyla vurdular

Katil İsrail, Gazze'de sivillerin yaşadığı 12 katlı bir binayı, hava saldırsıyla vurarak yıktı. Alçakların saldırında ölen ya da yaralananın olup olmadığı henüz öğrenilemezken, TRT'nin aktardığına göre; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Gazze ofisi de yıkılan binadaydı.

Saldırı ile enkaza dönen binadan görüntüler





Sivil mazlumlara yönelik kahpe saldırılardan gelen şehit ve yaralıların fotoğrafları