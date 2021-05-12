Kahpelerin hedefi siviller! Gazze'deki 12 katlı binayı hava sadırısıyla vurdular
Siyonist İsrail kadın, çocuk demeden sivil halkı hedef aldığı kahpe saldırılarında, içinde sivillerin olduğu 12 katlı bir binayı daha vurdu. Yıkılan binada ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı.
Katil İsrail, Gazze'de sivillerin yaşadığı 12 katlı bir binayı, hava saldırsıyla vurarak yıktı. Alçakların saldırında ölen ya da yaralananın olup olmadığı henüz öğrenilemezken, TRT'nin aktardığına göre; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Gazze ofisi de yıkılan binadaydı.
Saldırı ile enkaza dönen binadan görüntüler
Sivil mazlumlara yönelik kahpe saldırılardan gelen şehit ve yaralıların fotoğrafları