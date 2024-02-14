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Gündem Kahire'de tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık
Gündem

Kahire'de tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık

Yeniakit Publisher
2024-02-14 17:44:00 - 2024-02-14 17:56:22
Kahire'de tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mısır'la ortak tarihi geçmişimiz var. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İçişleri ve Enerji Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Kendilerinden düzenli bilgi alıyoruz. 827 uzman personel bölgede çalışma yapıyor. 626 araç, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör ile kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Mısır ile 1000 yılı aşan ortak tarih ve kültüre sahibiz. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Aynı irade Mısır tarafında da var. Konseyimizi Cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık.

Değerli kardeşimi ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret ilişkilerimizde yeni dönüm noktası olacak. Ticaret ve ekonomi iş birliği lokomotifimizi oluşturuyor. 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık.
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Görüşmelerde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi bir diğer alan. Mısır bu sektöre önemli yatırım yapıyor. Ortak projeler yapacağımıza inanıyorum. Yenilenebilir enerji imkanını da değerlendiriyoruz.

Sisi'nin açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Bu ticari ilişkilerimizi artırmak ve yeni konuları yaratacağız. Strateji ortaklığı iki ülkenin merkezi ağırlıklı, istikrarı ve aynı zamanda refah ve gelişmesi açısından önemli görüyoruz. İki ülkenin ekonomik ve sosyal sıkıntıları genel bir durum. İlişkilerden gurur duyuyoruz. Gazze'ye yardımları önemsiyoruz. Bizim yaptığımız yardımlar ihtiyaçları karşılamıyor. Özellikle ateşkes için konuştuğumuzda bir Filistin ilanını istiyoruz, 1967 sınırlarına göre ve başkenti Kudüs olan. İki ülkenin libya konusundaki anlaşmamızı beyan ettik. Libya'daki bütünlükle alakalı.

Bu ilişkileri daha iyi seviyelere getireceğiz. Nisan ayında Türkiye ziyareti yapacağım.

Burada olmanızdan gurur duyuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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