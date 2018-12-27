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Kağıttepeli Kemal İstanbul adayını tanıttı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine Kağıttepe diyerek unutulmaz bir gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde CHP'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıttı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:49
Kağıttepeli Kemal İstanbul adayını tanıttı

İstanbul'u çok iyi bildiğini iddia ederek İstanbul'un Kağıthane ilçesine Kağıttepe demesiyle akıllara kazınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıttı.

'Ekrem İmamoğlu böyle bir karaktere sahip'

Kılıçdaroğlu, konuşmasında 'İstanbul'u yönetecek kişinin kentli ile kavga etmesi değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu arkadaşımız böyle bir karaktere sahip. Örnek Beylikdüzü. Beylikdüzü'nün tepesine kırlangıcı oturtan arkadaşınız. Geçen hafta Erzurum Çat'ta bir belediyemiz var o dar bütçe ile Çat'ı batının uygar kentlerinden biri haline getirmiş. Eğer kul hakkı yemezseniz İstanbul'un milyarları sermayesi gücü vardır. Belediyecilik üretmek ve istihdam yaratmak demektir. Fabrika da kurabilirsiniz kütüphane de kreş de her türlü yatırımı yaparak istihdam yaratabilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu söz aldı.

'İstanbul Belediye Başkanlığı'na adayım çünkü'

İstanbul ile ilgili vaatlerine değinen İmamoğlu, 'İstanbul Belediye Başkanlığı'na adayım çünkü bu kentin geleceği için değişim zamanın geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. İstanbul için yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini herkes gibi ben de biliyorum. İstanbul böyle devam edemez yönetilemez. İstanbul bu yolla mutlu olamaz. İstanbul durursa Türkiye durur. İstanbul tek başına bağımsız bir ülke olsaydı dünyanın ilk 25-30 ekonomisinin arasında yerini alırdı. İstanbul Ankara'dan yönetilemez. İstanbul ne yazık ki iradesi bağlı yöneticiler tarafından da yönetilemez yönetilemiyor. İstanbul eski model yöneticiler tarafından da yönetilemez ve yönetilemiyor. İstanbul günü birlik kararlarla da yönetilemez. Bu şehir ancak genç dinamik yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir.' dedi. 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:49
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Ankara
  4. Ekrem Imamoğlu
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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