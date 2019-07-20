0553 313 94 23

Kağıtsporlu Samet’ten bir başarı daha

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı boksörü Samet Ersoy Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı önemli turnuvadan başarı ile döndü.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:05
Kağıtsporlu Samet’ten bir başarı daha

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı boksörü Samet Ersoy Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı önemli turnuvadan başarı ile döndü.


Sırbistan’da gerçekleştirilen “Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonasında” Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün sporcusu Samet Ersoy başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Şampiyonası öncesi en prestijli boks turnuvası olan şampiyonadan başarılı maçlar çıkaran Samet, ikincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı. İlk maçında Moğolistanlı rakibini 5-0, 2. maçında Kazakistanlı rakibini5-0 yenen Samet yarı finalde Sırp rakibi ile karşılaştı. Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu Samet, Sırp rakibini üstün bir oyunla nakavt ederek finale adını yazdırdı. Zorlu final mücadelesinde Rus rakibine 3-2 yenilerek turnuvayı ikinci tamamlayan Samet, Avrupa Şampiyonası öncesinde iddialı olduğunu gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta 40 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Ayvalık’ta 40 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Başkan Sever’e hayırlı olsun..
    3. Ölümcül olabilen virüs Türkiye’de..
    4. Meraklı gözler gökyüzüne çevrildi
    5. Yılın Liman İşletmeciliği Markası..
    6. Rezidansta şüpheli ölüm
    7. GÜNCELLEME - Devrilen kamyon traktöre..
    8. "Endonezya okyanuslara en çok plastik..
    9. Erdoğan'dan "Barış ve Özgürlük..
    10. Türk Kızılay, Düzce'de bin 500 kişiye..
    11. Cumhurbaşkanı Akıncı, Barış..
    12. Diriliş Osman dizisinde Zühre rolünü..
    13. Örnekköy’de asfalt çalışmaları başladı
    14. ALBA Berlin, Marcus Eriksson ile 4..
    15. Çan Yağlı Güreşleri dualar ile başladı
    16. Karısı tarafından terk edilen adam..
    17. Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda..
    18. Beylikdüzü’nde 14 katlı binanın 5’inci..
    19. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmasını..
    20. Çambaşı Yayla Festivali’nden renkli..
    21. TOBB heyetinden Vali Akbıyık’a ziyaret
    22. "S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde..
    23. Kalaşnikofla dehşet saçmıştı... Cezası..
    24. Hakkari’de kurumlar arası halı saha..
    25. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 20 Temmuz..
    27. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    28. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler..
    29. SEDAŞ kriz masası kurdu
    30. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karabük’te
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'