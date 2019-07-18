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Kağıtspor’lu atıcılar Konya ve Bursa’dan başarı ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu sporcular Konya’da ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap ve Skeet turnuvalarından başarı ile döndü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
Kağıtspor’lu atıcılar Konya ve Bursa’dan başarı ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu sporcular Konya’da ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap ve Skeet turnuvalarından başarı ile döndü.


Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar, Konya ve Bursa’da düzenlenen Atıcılık Trap ve Skeet turnuvalarından başarı ile döndüler. Turnuvalarda Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar 5 madalya kazandı. Konya’da düzenlenen Atıcılık Trap 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupasında yıldız bayanlar kategorisinde Nisanur Aydemir şampiyon olmayı başardı. Büyük erkekler kategorisinde Nedim Tolga Tuncer, büyük bayanlar kategorisinde Serdağ Saadet Kandıra ve genç erkekler kategorisinde Süleyman Güvercin üçüncülük kürsüsünde yerlerini aldı. Aynı tarihlerde Bursa’da yapılan Atıcılık Skeet müsabakalarında ise yıldız erkeklerde Süha Güray gümüş madalyayı boynuna taktı. Turnuvalarda başarı elde eden sporculara ödülleri protokol tarafında verildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
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