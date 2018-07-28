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Kağıthane'yi karıştıran olay

Kağıthane'de çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç edilmek üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:10
Kağıthane'yi karıştıran olay

Olay, gece saatlerinde Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede esnaflık yapan C.T.’nin küçük yaşta kız çocuklarını taciz ettiğini gören bir kadın olaya müdahale etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen C.T. yakalanarak dövüldü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Öfkeli kalabalıktan kaçmak için Kağıthane Sanayi Polis Merkezi'ne sığınmaya çalışan C.T. mahalleli tarafından polis merkezi önünde de darp edilirken, polis havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. Kalabalığın dağılmasıyla C.T İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"İDAM EDİLSİN"

Mahalle sakinlerinden Hakkı Delibaş, "Herkesin çoluğu çocuğu var, devlet çocuk tacizcilerine ağır cezalar versin,artık haber bile izlemek istemiyoruz, sokaklarda bu ahlaksız tacizcilerin yüzünden çocukları sevemiyoruz. Bunlar idam edilsin" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:10
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