Kağıthane’de zincirleme kaza!

İstanbul Kağıthane’de gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, adeta faciaya davetiye çıkardı. Hasdal Kavşağı’nda aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan kaza, kopan bariyer parçasının karşı şeride savrulmasıyla daha da büyüdü.

Yaşanan olay, hem kazanın şiddeti hem de karşı yola fırlayan bariyer parçasının oluşturduğu tehlike nedeniyle dikkat çekti.

Kağıthane’de aynı şeritte seyir halinde giden 2 otomobil çarpışarak bariyerlere saplandı. Kaza sonrası kopan bariyer parçası karşı yoldan gelen midibüsün üzerine uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs, bariyerlerin üzerine çıktı. Gerçekleşen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Karşı yola fırlayan bariyer araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23:30 sıralarında Kağıthane Hasdal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal Kavşağı’ndan Edirne istikametine seyir halinde olan 34 HGY 720 ve 34 BEU 912 plakalı 2 otomobil direksiyon hâkimiyetlerini kaybederek, önce çarpıştı sonra bariyerlere saplandı. Bariyerlerden kopan parça karşı istikametten gelen 34 MUT 466 plakalı midibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Midibüste direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlerin üzerine çıktı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı olan vatandaş bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü bir şekilde keserek, bölgede çalışma başlatıldı. Çekicinin gelmesiyle birlikte 2 otomobil ve midibüs kaldırılarak trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.