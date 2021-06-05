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Yaşam Kağıthane'de yürek sızlatan olay! Annesi kıyafetlerine sarılarak izledi
Yaşam

Kağıthane'de yürek sızlatan olay! Annesi kıyafetlerine sarılarak izledi

İstanbul Kağıthane'de gölete giren 10 yaşındaki çocuk dalgıçlar tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 22:56:00 - 2021-06-05 23:05:05

Kağıthane’de inşaat sahasındaki gölete girerek boğulma tehlikesi geçiren ve dalgıçlar tarafından kurtarılan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. İnşaat sahasına gelen anne, kurtarma çalışmalarını çocuğunun elbiselerine sarılarak gözyaşları içinde izledi.

10 yaşındaki çocuk gölete girdi

Olay, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Mithat Evlice isimli çocuk, ailesinden habersiz bir şekilde inşaat alanındaki gölete girdi. Göl kenarında elbiseleri gören çevredeki vatandaşlar, Mithat Evlice’nin gölete girebileceğinden şüphelenerek durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler çalışma başlattı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise inşaat sahasındaki suyu boşaltma çalışması başlattı.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Çocuğunun suya girdiğini ve boğulma tehlikesi geçirdiğini öğrenen aile, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Evlice’nin annesi, göletin kenarında oturarak, çocuğunun elbiselerine sarılıp gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını takip etti. Yakınları anneyi sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Dalgıçların kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı

Gölette çalışma yapan itfaiye ekipleri, suyu boşaltmaya çalışırken, olay yerine dalgıçlar çağırıldı. Suyun içerisine giren dalgıçlar küçük çocuğu bularak suyun dışına çıkardı. Sedyeye alınan küçük çocuk, hızlı bir şekilde ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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