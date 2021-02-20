Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marihuana, 395 gram esrar ile 555 gram bonzai ham maddesi geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, Kağıthane'de bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marihuana, 395 gram esrar ile 555 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.
Operasyonda, B.Ö. (47) ve kardeşi A.Ö. (34) gözaltına alındı.