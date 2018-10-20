THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kağıthane’de trafikte inanılmaz olay

Kağıthane’de seyir halinde olan bir otomobile nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet etti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:13
Kağıthane’de trafikte inanılmaz olay

İddiaya göre, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü Okmeydanı istikametinde otomobiliyle seyir halinde olan Moiz Mayorkas isimli sürücü, nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile yaralandı.

Aracın ön camından giren mermi, Mayorkas’ın omuzuna saplandı. Olay nedeniyle şoka giren sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek durdu. Bu esnada aynı istikamette olan bir ambulans sürücünün kanlar içerisinde kaldığını gördü.

112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatın ardından sürücünün yoğum bakıma kaldırıldığı belirtildi.

Moiz Mayorkas isimli sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaydan kısa bir süre önce silah sesleri duyulduğunun aktarılması üzerine ekipler çalışma başlattı. Sadabad Viyadüğüne yakın bir noktada bulunan yeşil alanda silahın ateşlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler alanda boş kovan araması yaptı. Ekiplerin detektörlerle arama yaptığı görüldü.

Sürücüye ait otomobil ise yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:13
  1. İstanbul
  2. İsrail
  3. Kağıthane

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi kendinizi gıdıklamanız mümkün değil!
    1. Kendi kendinizi gıdıklamanız mümkün..
    2. Prens Selman'ı amcası yerden yere vurdu
    3. Pamuk deposunun çöken duvarı altında..
    4. İsrail, Filistin bayraklı tişört giyen..
    5. Eklem kireçlenmeleri için..
    6. Psikolojik sorunları vardı, parkta..
    7. Ay'dan gelen göktaşı, açık arttırmayla..
    8. İtiraf gibi açıklama! Cemal Kaşıkçı..
    9. Eklem kireçlenmeleri için..
    10. Başakşehir Kayserispor'u tek golle geçti
    11. Kayseri'de traktör kazası! Sürücü feci..
    12. Soğuk havanın faydalarını biliyor..
    13. Malatya'da voleybol maçı sonrası tekme..
    14. Balıkesir'de tüpten sızan gaz patladı,..
    15. Erdoğan: Ülkemizi can evinden vuran..
    16. Kağıthane’de trafikte inanılmaz olay
    17. Manisa'da kaçak içki operasyonu! 7..
    18. Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' açıklaması!
    19. Köpeklerin saldırdığı çocuğun babası:..
    20. Kış hastalıkları için bitki çayları
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?