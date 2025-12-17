Kağıthane'de makas dehşeti: Park halindeki araca çarptı!

Kaza, saat 23.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MJN 943 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte park halinde bulunan tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan 1 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Baltalimanı Kemik Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Cadde belediye ekiplerince kumlanırken trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.