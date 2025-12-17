  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yunan Bakan Dendias “Türkiye varken her şey ikinci planda” Türkiye en büyük tehdit

İngiltere’ye kaçmışlardı! Adliye vurgununda flaş gelişme

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Çamlıca Camii’nde dikkat çeken hassasiyet! Milimetrik kıble ayarı hayran bıraktı!

Gurbetçi vatandaş fena yakalandı Almanya'da fakir Türkiye'de zengin

Karadeniz'de neler oluyor? Savaş uçakları ve bombardıman uçakları uçuş gerçekleştiriyor

Önce “Hangi millettensin” dedi sonra katletti: Müslüman çocuğa faşist saldırı

Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu
Yerel Kağıthane'de makas dehşeti: Park halindeki araca çarptı!
Yerel

Kağıthane'de makas dehşeti: Park halindeki araca çarptı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Kağıthane'de makas dehşeti: Park halindeki araca çarptı!

Kağıthane’de makas atan sürücü park halindeki tıra çarptı. Kaza sonucu otomobil içinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MJN 943 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte park halinde bulunan tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan 1 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Baltalimanı Kemik Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Cadde belediye ekiplerince kumlanırken trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Yerel

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23