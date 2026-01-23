Kağıthane'de korku dolu saatler
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Birçok iş yerinin bulunduğu binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Birçok iş yerinin bulunduğu binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.