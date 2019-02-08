Kağıthane'de iş yeri yangını Kağıthane'deki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde bir fabrikada yangın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki personel kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

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