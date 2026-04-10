Kağıthane’de gece yarısı kaza! Alkollü sürücü dehşeti

İstanbul Kağıthane’de gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, viyadük üzerinde paniğe neden oldu. Nurtepe Viyadüğü Okmeydanı yönünde seyreden araçların karıştığı kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün neden olduğu çarpışma sonrası cip yan yatarak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgedeki trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Darbenin etkisiyle savrulan cip yoldan çıkarak yan döndü.

Şiddetli çarpışma sonrası cipin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi.

YARALI SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kaza sonrası cipin içinde mahsur kalan sürücü, hem kendi çabası hem de çevrede bulunanların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Bilincinin açık olduğu öğrenilen yaralı, daha sonra ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Viyadük üzerindeki iki şerit bir süre trafiğe kapatılırken, araç geçişi kontrollü şekilde tek şeritten verildi.

Kazaya karışan hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kapanan şeritler yeniden ulaşıma açıldı. Trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte normale döndü.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kazaya neden olduğu belirtilen otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, işlemleri yapılmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kağıthane’de gece yarısı yaşanan bu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.