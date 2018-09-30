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Kağıthane’de feci ölüm! Önce bir otomobile ardından kaldırıma çarptı

Kağıthane’de bulunan 6 katlı bir binanın çatısından düşen 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

30 Eylül 2018 Pazar 08:14
Kağıthane’de feci ölüm! Önce bir otomobile ardından kaldırıma çarptı

Olay, 06.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden 6 katlı binanın çatısına çıkan 28 yaşındaki Fuat Ülger, aşağı düştü. 6 kat aşağı düşen Ülger, önce bir otomobile ardından kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle çıkan sesi duyanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fuat Ülger’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ülger’in cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerince incelemelerini tamamlayan ekipler olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Öte yandan Ülger’in düştüğü binada bulunan pansiyonda kaldığı ve yarın pansiyondan ayrılacağı öğrenildi.

 Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:14
  1. Kağıthane

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