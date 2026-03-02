Kağıthane'de feci kaza: 4 metreden aşağı düştü!

Kağıthane Karameşe Sokak’ta saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 GGP 194 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Selçuk Aydın (55), yakındaki inşaattan hafriyat almak için aracını yol kenarına park etmişti. El freni çekilmeyen araç, Aydın’ın inmesinin hemen ardından hareket etmeye başlamış, aracın rampadan kaydığını gören sürücü, aracı durdurmaya çalışmıştı. Araç elektrik direğine, yol kenarındaki demir korkuluklara ve sürücüye çarparken, dengesini kaybeden talihsiz adam ise yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşmüş. Hafriyat kamyonunun demir korkuluklara çarparak durması büyük bir faciayı önlenirken, düştüğü yerden alınan Aydın hastaneye kaldırılmıştı.

Talihsiz adam hayatını kaybetti

Selçuk Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anının ise yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın’ın inşaatın önünde beklediği aracın hareket ettiğini fark etmesiyle koştuğu ancak binmeye çalıştığı kamyonun çarpmasıyla aşağı düştüğü görülüyor.