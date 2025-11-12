  • İSTANBUL
Yerel Kağithanede komşu kavgası kanlı bitti: Kapı dürbününden kurşun yağdırdı!
Kağithanede komşu kavgası kanlı bitti: Kapı dürbününden kurşun yağdırdı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kağıthane’de apartman komşuları arasında yaşanan gürültü tartışması cinayetle sonuçlandı. Kapının dürbününden bakarak kurşun yağdıran 19 yaşındaki Yusuf A. 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane’de yaşandı. Aynı apartmanda yaşayan Melek İlayda Ç. (22) ve Yusuf A. arasında çocuk sesi nedeniyle tartışma çıktı. Alt katta oturan Yusuf A. şikayet için üst kata çıktığında küfür etti. Bunun üzerine Melek İlayda’nın abisi Rıdvan Çevik (34) alt kata inerek tepki gösterdi. Zanlı Yusuf A., daire kapısının dürbününden bakarak kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirdi. Rıdvan Çevik’in bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.’nın ’Kasten yaralama’ suçundan suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Olayda hayatını kaybeden Rıdvan Çevik’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Çevik’in dayısı Abdülkadir Aksoy "Çocuklar ses yapmış, bu nedenle tartışmışlar. Şahıs yukarı çıkıp küfür etmiş. Rıdvan da niye küfür ediyorsun diye evine gitmiş. Kapının ardında ateş ediyor. Dürbünden bakarak. Rıdvan vuruluyor. Sonra amcası ve yengesi de vuruluyor. Psikopat birisiymiş. Daha önce de bir iki sefer rahatsız etmiş" ifadelerini kullandı.

