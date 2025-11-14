Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında konuşan Tekin, Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın üzerini çizerek kendi adaylığını açıklaması hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları doğal Cumhurbaşkanı adayıdır, kim olursa olsun makamda oturan bir insana 'Bu aday olur mu olmaz mı' demek bile çok ayıptır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi adayı kim olursa olsun desteklerim. İsim önemli değil " dedi.

Tekin’in sözleri CHP yönetimi ile Özgür Özel’e hoş görünme çabası olarak yorumlanırken CHP’lilerin ‘tuvalet terliğini bile aday gösterseler oy veririm’ vakasını akıllara getirdi.