  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
Aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Yıldıztepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Hasan T. (18) idaresindeki 44 ADG 704 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Hasan T.'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziy..
