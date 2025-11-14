  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Gündem 11 ilde bungalov dolandırıcılığı operasyonu: Çok Sayıda gözaltı var! Hesaplarda 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi
Gündem

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla, sahte bungalov ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

Son dönemlerde en çok dolandırıldığın yaşandığı sektörlerden olan bungalov turizminde operasyonlar devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 Kasım’da Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin'de internet üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. 43 kişinin dolandırıldığı belirlenirken, şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Ayrıca 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 37 şüphelinin savcılık sorguları sürüyor.

