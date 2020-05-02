Kağıthane’de binanın çatısında korkutan yangın

Kağıthane’de, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan çatıyı gören vatandaşlar panik içinde sokağa çıkarken, yangın kısa süre sonra söndürüldü.

Yangın saat 02.00 sularında Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokaktaki 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, bina sakinlerini uyandırdı. Yangın, kısa sürede tüm çatıyı alevli bir şekilde etkisi altına aldı.

Daha sonra bina sakinlerinden biri yangın çıkan bina ile yandaki binanın elektrik ve doğalgazını kesti. Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve Beşiktaş, Seyrantepe ve Şişliden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında kimse yaralanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Panik sesleri cep telefonlarına yansıdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken, araç hoparlöründe vatandaşların panik yaşamaması ve virüs tehlikesine karşı sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Vatandaşları uyarıp elektrikleri kestiğini belirten yan bina sakini Osman Turalı, “Yan binanın sahibi biziz, tam yatmak üzereydik bir duman yükseldi. Şuan söndürülmek üzere. Anında binayı boşalttık, elektrik ve doğalgazı kapattık. Vatandaşlara haber verdik, binayı boşalttık. Ahşap olduğu için söndürmek kolay olmadı” diye konuştu.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.