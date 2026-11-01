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Yerel Kağıthane'de 'Beni klima çarptı' diyen muhasebeci doktora gitmek istemedi, kurtarılamadı
Yerel

Kağıthane'de 'Beni klima çarptı' diyen muhasebeci doktora gitmek istemedi, kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
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Kağıthane'de 'Beni klima çarptı' diyen muhasebeci doktora gitmek istemedi, kurtarılamadı

Kağıthane'de fenalaşan muhasebeci Mithat Taha Turan (41) kurtarılamadı. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

İstanbul Kağıthane'de 41 yaşındaki muhasebeci Mithat Taha Turan, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde evinden çıktıktan bir süre sonra fenalaşarak bir binanın önünde oturdu. Çevre sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı Turan kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre Turan, evden çıktıktan sonra su almak için mahalledeki bir markete girdi. Market sahibine rahatsızlandığını söyleyen muhasebecinin, "Beni klima çarptı" dediği ve doktora gitmek istemediğini söylediği öğrenildi. Marketten ayrılan Turan'ın kısa süre sonra bir binanın önünde oturduğunu gören mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kalp masajıyla yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın, müdahale sırasında bir süre nabzının attığı öğrenildi. Muhasebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kalbini tuttuğu anlar marketin kamerasında

Görüntülerde Turan'ın markete gelişi, su alışı, kalbini tutuşu ve esnafla sohbeti yer alıyor. Aynı kayıtlarda, marketten su alarak dışarı çıkan muhasebecinin sallanarak yürüdüğü anlar da görülüyor.

"Keşke hastaneye götürseydim çok pişmanım"

Esnaf İsmail Çınar, Turan'ı "her zaman gelen arkadaşım" sözleriyle anlattı ve yüzüne bakınca bir rahatsızlığı olduğunu anladığını söyledi. Çınar, aralarındaki konuşmayı "O da 'Beni klima çarptı. Evde klima çarptı' dedi. 'Doktora gidelim' dedim, 'Gerek yok geçer' dedi" sözleriyle aktardı.

Turan'ın yüzünde "acayip bir ter" gördüğünü, terlemenin işten mi kaynaklandığını anlayamadığını belirten Çınar, 5 litrelik su alan arkadaşının suyu eğilirken zor aldığını, oysa eskiden tutup çekerek omzuna attığını söyledi. Esnaf, "Pişmanım sabahtan beri kendi kendimi yiyorum" dedi ve "Keşke hastaneye götürseydim çok pişmanım" diye konuştu.

Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor

Yalnız yaşadığı ve bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen Turan'ın kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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