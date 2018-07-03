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Kağıt toplayan çocuğun görüntüleri yürekleri dağladı

Adana'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir çocuğun kağıt arabası üstünde uyuya kalması, görenlerin yüreklerini sızlattı.

03 Temmuz 2018 Salı 13:56
Kağıt toplayan çocuğun görüntüleri yürekleri dağladı

Adana’da kağıt toplayarak para kazanmaya çalışan küçük bir çocuk, sıcaklarda bunalıp çöp topladığı el arabasının içinde uyuyakaldı.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi üzerinde çalışmaktan bitkin düşen atık toplayıcısı küçük bir çocuk, el arabasında uyuyakaldı.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasına rağmen evine ekmek götürebilmek için çöplerden atık kağıt ve plastik toplayan çocuk, yorulup bitkin düşünce el arabasında uyurken böyle görüntülendi. Görenler çok duygulandı...

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 13:56
  1. Kağıt toplayıcılar
  2. Adana

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