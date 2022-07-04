Kağıt gibi buruştu! Feci otobüs kazası: 16 ölü
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsünün vadiye düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Kaza, Himaçal Pradeş eyaletinin Kullu bölgesinde meydana geldi.
Hindistan medyasına göre 45 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü, dağ yolundan geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu vadiye yuvarlandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği belirtildi. (İLKHA)