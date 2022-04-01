Kafur nedir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Hastalık ve enfeksiyona doğal ilaç

Hastalık ve enfeksiyona doğal ilaç: kafur bitkisi

Kafur nedir?

Kafur ağacı, genellikle tropikal bölgelerde nadir yetişen bir bitki türüdür. Bu ağaç, genellikle sıcaklık farklarının çok fazla olduğu bölgelerde yetişmez. Tropikal bir bitki olan kafurun yetiştirildiği başlıca ülkeler ise, Hindistan, Nepal, Bangladeş ve Vietnam'dır. Latince ismi, Unnamomums olan kafur, en uzun yaşayan bitkiler arasında yer alır. Uzak doğu ülkelerine özel bir bitki olan kafur, son yıllarda Türk mutfağında ve alternatif tıpta da sıkça kullanılır.

Kafurun faydaları nelerdir?

Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kuru ve inatçı öksürükleri kesmeye yardımcı olur.

-Genellikle mevsim geçişlerinde ve kış mevsiminde ortaya çıkan grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olur. Kafur ile yapılan çay ise, pek çok hastalığın çok daha kısa bir süre içinde atlatılmasına yardımcı olur.

-Kafur, ishali keser. Bunun yanında mide ekşimesi, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetlerin azalmasına yardımcı olur. Bu özelliğinden yararlanabilmek için akşam yemeğinden yaklaşık bir saat sonra bir fincan çayı olarak içilebilir.

-Günde bir fincan kafur çayı içmek, böbrek sağlığını da korumaya yardımcı olur. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önleyen kafur, vücutta biriken ödemlerin dışarı atılmasına da yardımcı olur.

Kâfur yağı nasıl kullanılır, neye iyi gelir?

Yılın her mevsimi kesilebilen kafur ağaçlarının odunsu gövdesi ince kıyılır ve ezilir. Ezilen karışım damıtılarak eter yağı şeklinde kâfur yağı elde edilir. Elde edilen yağ, kâfur ispirtosu ve ilaç yapımında kullanılır.

Kâfur yağı faydaları

*Aromatik tedavilerde de yaygın olarak kullanılan kâfur yağı antiseptik, sedatif, antiromatik, uyarıcı, anti-inflamatuar ve anestezik özelliklere sahiptir.

*Burun açıcı etkisinden dolayı soğuk algınlıkları tedavisinde kullanılan yağ, günümüzde pek çok sağlık ürününün temel maddesidir.

*Harici olarak kullanılan kâfur yağı ciltteki iltihap, kızarıklık ve şişlikleri azaltır.

*Uçuk ve ateş nedeniyle oluşan su toplamalarında hasar gören cilde sürüldüğünde iyileşme sürecini hızlandırır.

*Anti-inflamatuar etkiye sahip olan kâfur yağı, her türlü eklem ve kas ağrısına iyi gelir.

*Güçlü bir antiseptiktir ve özellikle nasır tedavisinde oldukça etkilidir.

*Cilt tarafından hızlı bir şekilde emilen kâfur yağı, iltihaplanmaların önüne geçer.

*Huzursuz bacak sendromuna iyi gelir.

*İltihap önleyici ya da soğutucu özelliği nedeniyle romatizmal hastalıklar ve kas ağrılarının yanı sıra çeşitli spor ve iş kazaları sonucunda ortaya çıkan ezilme, morarma ve burkulma gibi problemlere karşı kullanılabilir.

Kafur öksürük için nasıl kullanılır?

Öksürüğü keser



Dört ya da 5 damla kafur yağıyla bir çorba kaşığı badem yağını karıştırın. Bu yağ karışımıyla göğsünüzü birkaç dakika hafifçe ovun. İhtiyacınız ölçüsünde kullanmaya dikkat edin. Kronik öksürüğün tedavisinde buhar inhalasyonu da çok etkilidir.

Kâfur nasıl eritilir?

Kâfur yağı elde etmek için 25 yaşına gelen kâfur ağaçlarının odun kısımları kesilir ve bu bölgede yer alan tablet ya da kristal haldeki kâfur maddesi çıkarılır. Katı halde bulunan kâfur, su buharı ile damıtılır ve kâfur yağı elde edilir. Keskin aromaya sahip olan şeffaf yapıdaki kâfur, 204 derecede kaynar ve bu sıcaklıkta uçucudur. Suda çok az eriyen madde eter, kloroform, yağ ve benzol de erir. Kaynama sıcaklığında eritilmesi halinde uçucu bir madde olduğu için büyük bir kısmı havaya karışır. Bu nedenle su ile kaynatılması önerilmez.

Kâfur zararları ve yan etkileri

-Kâfur faydaları olduğu kadar diğer tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi zararları da olan bir maddedir. Günlük olarak 1-2 gramdan fazla kâfur kullanımı baş dönmesi, yüksek tansiyon, mide bulantısı ve bilinç kaybına neden olabilir.

-Önerilen dozdan fazla kullanımı özellikle astım ve enfeksiyon hastalarında ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

-Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kâfur yağının saf bir şekilde kullanılmamasıdır. Saf şekilde kullanılan kâfur yağı oldukça etkilidir ve bilinç kaybı ile kulak çınlamasına neden olabilir. Ayrıca yakıcı özelliğe sahip olduğu için iltihap oluşumuna neden olabilir.

-Genel olarak zeytinyağı ile birlikte kullanılması önerilen kâfur yağının 10 gramı için 100 gram zeytinyağı kullanılmalıdır.

-Zeytinyağı içinde eriyen kâfur merhem şeklinde istenilen bölgeye uygulanır.

-Aşırı dozda kullanılan kâfur yağı ciltte kızarma, yanma ve şişme gibi cilt tahrişleri yapabilir.

-Kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmasında fayda vardır.

Ölüye neden kafur sürülür?

Başına ve sakalına güzel koku sürülür, secde yerlerine kâfur dökülür. Ölünün âdeta yeni doğmuş gibi yıkanması, bir yönüyle yeniden doğuşu sembolize etmekte; başka bir yönüyle de fanî yolculuğun, yani dünya hayatının kendi üzerinde bıraktığı kir, toz ve bulaşıkları gidermeyi temsil etmektedir.

Kafur zehirler mi? Yan etkileri

Her bitkinin faydası bulunduğu gibi zararı da görülebilmektedir. Bir gram veya iki gramdan fazla kullanıldığında, şuur kaybına, bulantıya, yüksek tansiyon ve baş dönmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden fazla dozda kullanılması tavsiye edilmez. Kafur yağı çıkarıldığı gibi saf şekilde kullanılmamalıdır.