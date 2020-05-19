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Gündem

Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı Sultan Kayhan'dan teröristlere destek

CHP'nin Türkiye'yi bölmek isteyenlerle dirsek temasında olduğu bir kez daha kanıtlandı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu bilinen, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Sultan Kayhan'ın ve arkadaşlarının küstah bir önerge verdiği öğrenildi. Kayhan'ın verdiği önergede Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de "Kürdistan" devletinin kurulmasını istedikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:00:00 -
Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı Sultan Kayhan'dan teröristlere destek

Her fırsatta terör örgütü DHKP-C'nin savunuculuğuna soyunan ve PKK'lı teröristlerin kitaplarının satışını dahi yapan CHP'nin Türkiye'yi bölmek isteyenlerle sıkı fıkı ilişkilerinin olduğu bir kez daha kanıtlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu bilinen, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Sultan Kayhan'ın 13 vekil arkadaşıyla birlikte küstah bir önerge verdiği öğrenildi.

"Kürdistan devleti kurulsun"

Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Sultan Kayhan'ın ve 13 vekilin imzalarının bulunduğu 'Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı' başlığı ile İşveç'te parlamentoya sunulduğu öğrenilen öneride, terör örgütü PKK'dan, 'Kürt İşçi Partisi' şeklinde bahsedildiği ortaya çıktı.

Kayhan'ın ve 13 vekilin verdiği önergede Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de 'Kürdistan' devletinin kurulmasını istedikleri öğrenildi.

Demirtaş'a özgürlük istediler

Türkiye'nin bölünmesini isteyen küstah önergede HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istendiği ve terör örgütü PKK'ya da övgüler dizildiği ortaya çıktı.

CHP'ye ziyaret

İsveç'te skandal önergeye imza atan Sultan Kayhan'ın ve arkadaşlarının CHP'yi ziyaret ederek Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile görüşmüştü.

Kaftancıoğlu'ndan HDP'ye destek

Türkiye'yi bölmek isteyenlerle yakın olan ve yaptığı darbe imaları ile gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir skandala daha imza attı.

Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu'nun Türkiye'yi darbe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idamla tehdit ettiği skandal yazısının yayınlandığı Art Gerçek sitesinin TV kanalına açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu, Terör örgütü PKK'ya destekleri tespit edilidiği için kayyum atanan HDP'li belediyeleri savundu.

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