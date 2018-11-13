0553 313 94 23
impression

Kaftancıoğlu'nun İstanbul iddiası!

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul'u Erdoğan aday olsa bile alamayacağını iddia etti.

13 Kasım 2018 Salı 09:38
Kaftancıoğlu'nun İstanbul iddiası!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili iddialı konuştu.

İstanbul'da CHP'nin AK Parti ile başa baş gittiğini söyleyen Kaftancıoğlu, ellerindeki anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaftacıoğlu, "AK Parti'ye yerelde oy veren seçmenlerin yüzde 17'lik kısmı 'Ben başka partiye oy verebilirim' diyor. Bizim gündemimiz sadece İstanbul olacak." ifadelerini kullandı.

ADAY ERDOĞAN BİLE OLSA SONUCA ETKİSİ OLMAYACAK: AK Parti iktidarından her seçim İstanbul'u kaybeden partinin İl Başkanı Kaftancıoğlu, ilginç bir çıkışta bulundu.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Kaftancıoğlu, "Ölçümlerde gördük ki AK Parti'ye ve liderine oy vereceğini söyleyen seçmenlerin aday Recep Tayyip Erdoğan bile olsa sonuca etkisi olmayacak." dedi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:38
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu
  3. ak parti
  4. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce insanın kişisel bilgilerinin saklandığı site hacklendi!
    1. Binlerce insanın kişisel bilgilerinin..
    2. Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret..
    3. İran'dan İsrail'e tepki! Dünyaya çağrı
    4. 10 bin bekçi alınacak
    5. Şimşek ailesi örnek oldu
    6. EPDK uzmanları Sanibey Barajı ve HES’te
    7. Rebiülevvel ayının fazileti nedir?
    8. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    9. ﻿‘İpek Yolu’nda lezzet yolculuğu
    10. Resmen açıklandı! Milyarlık şirket..
    11. Dünyada bir ilk olacak! Büyük projede..
    12. Petrol fiyatları düşmeyi sürdürüyor!
    13. Müzeler şehri Gaziantep
    14. Konyaspor açıkladı! Rıza Çalımbay'ı..
    15. Donald Trump Twitter'dan böyle uyardı!
    16. Konya'da kamyonet kullanan 12..
    17. Beşiktaş'ta deprem! Yumruk yumruğa..
    18. Mevlid Kandili ne zaman hangi gün?
    19. Yeni hedef: Uzaklarda arama
    20. Öztürk Yılmaz disipline verilince çark..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...