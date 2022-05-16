Kaftancıoğlu'nu tokat manyağı yaptı! Sağlı-sollu çok pis daldı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun küfür ve hakaretlerinden "seçmeleri" taşıdığı köşesinde, Kaftancıoğlu gibi bir ahlak yoksunu küfürbazdan "kahraman" çıkarmaya çalışanları yerden yere vurdu. Şener, "Ağzı bozuk bir çamurdan 'kahraman' olmaz, olursa da 'çamurdan kahraman' olur" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"(...) Kaftancıoğlu hakkındaki 5 suçlamadan ikisi düştü, cezası da düşürülerek 4 yıl 11 ay 20 gün olarak onandı. Yargıtay tarafından onanan, “kamu görevlisine alenen hakaret etme”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarına konu olan tweet’lerinden bazıları şunlar:

“31.05.2013 tarihinde duvarın üzerine ‘O... Ç... TAYİP!’ yazılı görsel bulunan ‘Günün özeti. Ben yazmadım miki yazdı!’

26.12.2013 tarihinde, ‘RTE, ‘Asıl hedef benim’ diyor, hedef değil asıl hırsız sensin!’

23.03.2014 tarihinde, ‘Şiştt sessiz olun, RTE kapattığını sanıyor. Salak!...’

02.08.2014 tarihinde, ‘Kılıçdaroğlu: Alevi Demirtaş: Zaza Erdoğan: Hırsız’

25.08.2013 tarihinde, ‘Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu!’

12.07.2014 tarihinde, ‘... Derin devlet diyerek olaya mistizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi!’

12.05.2014 tarihinde, ‘... Hrant’ta da dinlememiş miydik? Boşuna demiyoruz devlet katil değil, seri katil diye. Öfkeliyim çok!’

11.03.2014 tarihinde, ‘Devlet katil değil, seri katil.. #HoşçakalBerkinim’” dışındaki diğer paylaşımları.

İNSANA YAKIŞMAYAN KÜFÜRLER

Bir insanın hele hele bir kadının ağzına almayacağı hakaret ve küfürleri nedeniyle Kaftancıoğlu hakkındaki ceza kısmen onanınca, aklıma bir başkasına cevap olarak yazdığım “Çamurdur, bulaşmasın diye” tweet’i geldi. Bir kelime nedeniyle hakkımda altı ayrı suçtan cezalandırılmam için suç duyurusunda bulunan Kaftancıoğlu gibi bir ahlak yoksunu küfürbazdan kahraman yaratmaya çalışanlar var.

PKK’LILARI ÖVDÜĞÜ TWEET’LERDEN CEZA YOK

Kimileri, Kaftancıoğlu’nun yıllar önce attığı tweet’leri nedeniyle cezalandırılmasını eleştiriyor ve yine o tarihlerde FETÖ elebaşı ya da “Açılım sürecinde” PKK terör örgütü ile ilgili atmış olduğu tweet’lerini de örnek gösteriyor. İyi de Yargıtay, Kaftancıoğlu’na PKK’lıları övdüğü, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onamadı ki. Bu suçlardan verilen cezaları bozdu. Kaftancıoğlu’na verilen cezalar, kamu görevlisine, Cumhurbaşkanı’na hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama suçlarından. Yani küfür ve hakaretten.

Ayrıca Kaftancıoğlu o ahlaksız tweet’leri attığında CHP il başkanı değildi. Maalesef, ahlak yoksunu birisinin, CHP il başkanı olmadan yıllar önce attığı küfür ve hakaret tweet’lerini “ifade özgürlüğü” diye savunmak ise CHP’lilere kaldı.

Öte yandan, Yargıtay’ın verdiği ceza tutarı, infaz yasası ve denetimli serbestlik kuralları nedeniyle hapis yatmayı gerektirmiyor.

Ama birileri, küfürbaz ahlak yoksunu Kaftancıoğlu’ndan kahraman yaratmaya çalışıyor. Yıllar önce de söyledim, tekrar edeyim, ağzı bozuk bir çamurdan “kahraman” olmaz, olursa da “çamurdan kahraman” olur."