Kaftancıoğlu'ndan kurultay açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Habertürk'te Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını cevapladı. CHP Kurultayı için gerekli İmzaların toplanıp toplanmadığına dair Canan Kaftancıoğlu, "İmza sayısını en iyi bilen toplayan kişilerdir. Rakam vermem bu anlamda doğru olmaz. 'Olağanüstü Kurultay doğru değildir' dedik, ondan sonra imzalar toplanmaya başladıktan sonraki süreç Parti tüzüğünde tarif edilmiş. Bu fikirde olan delegelerin imzaları genel merkeze gelir ve kurultay olur. Karşı çıkma gerekçemizde haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Doğru veya yanlış bir imza süreci başlamışken partiyi Türkiye kamuoyunda tartışmayı gereksiz buluyorum. Ben İstanbul örgüt ve delegasyonunda ortak eğilimin bu dönemde böyle bir şeyin doğru olmadığı yönünde olduğunu düşünüyorum. Mesele kamuoyu önünde rakamları tartışıyor olmamız" dedi.