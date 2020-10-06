Kaftancıoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtan çıkış! "Erken seçim isteyemeyiz, çünkü..."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Taksim Toplantısı” sırasında 3 kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kullanmış, ısrarla “Atatürk” dememişti. Ardından, “Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum” şeklindeki sözü gündem olan Kaftancıoğlu, CHP’lileri çıldırtmıştı. Kaftancıoğlu’nun, aynı toplantıda CHP’lileri kızdıracak başka sözler de söylediği ortaya çıktı. Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Kaftancıoğlu’nun sözlerini köşesine taşıdı.

Takan’ın bugünkü yazısının ilgili bölümleri şu şekilde:

Sıkı durun… Kemerlerinizi bağlayın…

“Atatürk” demiyor, “Mustafa Kemal” diyor diye epey bir süre manşetlerin ve iç siyasetin tartışmalı gündem maddesi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yeni bir bomba patladı. Canan Kaftancıoğlu, o meşhur Taksim toplantısında partisi CHP’nin seçime ve iktidara hazır olmadığını ifade etmiş.

Bomba haberi, AKP eski İstanbul Milletvekili Emin Şirin’den aldım. Nasıl mı oldu?… Haberi doğal akışına bırakalım. Şöyle;

HDP’ye yapılan operasyonlardan sonra erken seçim tartışması yine gündeme düştü. Emin Şirin’de bir süredir, katıldığı televizyon programlarında, demeçlerinde ısrarla muhalefeti erken seçimden kaçmakla suçluyor, neden erken seçim istemediklerini sorguluyor. Gerçekten de öyle!.. Bizdeki siyasetin gerçeğiydi; seçim sandıkları kapanır, YSK sonuçları ilan eder, kısa bir süre sonra muhalefet partileri “erken seçim” diye bağırırdı. Bu sefer tuhaf olan, iktidarın erken seçimden kaçmasının değil de muhalefetin erken seçimden kaçmasının sorgulanması. HDP’ye yapılan operasyonlar ile birlikte “iktidar eken seçime hazırlanıyor” iddiaları gündeme gelince Emin Şirin’e telefon açıp görüş istemek farz oldu. “Siz de erken seçim kokusu alıyor musunuz?” ilk sorumdu. Şirin, şöyle cevap verdi;

“Hayır, doğrusu erken seçim kokusu almıyorum. Halihazırda iktidarın, Cumhur İttifakı’nın erken seçim istemesi için bir sebep yok. İktidar 2023’ü hedefliyor. Gerek ekonomik gerek dış politikadaki şartların 2023’te daha kendi lehine olacağını düşünüyor. Ayrıca muhalefetin bir erken seçim talebi yok. Özellikle ana muhalefet partisi neredeyse erken seçimden korkuyormuş gibi bir görüntü veriyor. Bu söylediğimi somut hale getireyim;

Sayın Canan Kaftancıoğlu’na, Taksim toplantısında; ‘Partiniz, iktidarın Türkiye’yi çok kötü yönettiğini, siz iktidara gelirseniz Türkiye’yi daha iyi yöneteceğini söylüyor. Madem öyle neden 3 sene bekliyorsunuz da erken seçim istemiyorsunuz?’ diye sordum. Bana cevaben, ‘Biz erken seçim istemiyoruz. Çünkü, biz seçim gününe ve seçimden sonra Türkiye’yi idare etmeye tam olarak hazır değiliz’ dedi. Birkaç gün sonra da sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında mealen aynı şeyleri söyledi, ‘seçim istemek bizim elimizde değil’ dedi. “

Tecrübeli siyasetçi Emin Şirin’e, – tekrar teyit amacıyla- Canan Kaftancıoğlu’nun bu açıklamasını ATATÜRK tartışmalarına sebep olan Taksim toplantısında yapıp yapmadığını sordum. Şirin, “Evet aynı toplantıda ben sordum o cevapladı. Toplantıya katılanlar da şahit oldu” dedi. (…)