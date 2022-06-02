Kaftancıoğlu'na olay gönderme! Ahmet Hakan topu tam 90'a taktı

Ahmet Hakan, gündeme dair kısa değinilere yer verdiği köşesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapishaneye 4 saatlik gir/çık yapmasının, Kaftancıoğlu’na rüyasında görse inanamayacağı türden bir gösteri fırsatı sunduğuna dikkat çekti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"- Yıldönümünde sokaklara dökülmek... Polisle itişip kakışarak köprüye pankart asmak... Sert sözlerle Gezi eleştirileri... Şu Gezi goygoyu bitse de... Biraz kafamızı dinlesek.

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- Canan Kaftancıoğlu’nun hapishaneye dört saatlik gir/çık yapması... Canan Kaftancıoğlu’na rüyasında görse inanamayacağı türden bir gösteri fırsatı sundu mu, sunmadı mı?

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- Genelde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a soru sorardı. Bu kez Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na soru sormuş. “Soru öyle sorulmaz, böyle sorulur” mu demek istiyor nedir?

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- Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na sorduğu son soru, “Yüreği yetip aday olacak mı, olmayacak mı?” şeklinde. Bu soru Kemal Bey’in işini kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı? Hâlâ bir cevap verebilmiş değilim."