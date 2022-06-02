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Medya Kaftancıoğlu'na olay gönderme! Ahmet Hakan topu tam 90'a taktı
Medya

Kaftancıoğlu'na olay gönderme! Ahmet Hakan topu tam 90'a taktı

Ahmet Hakan, gündeme dair kısa değinilere yer verdiği köşesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapishaneye 4 saatlik gir/çık yapmasının, Kaftancıoğlu’na rüyasında görse inanamayacağı türden bir gösteri fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 11:51:00 -
Kaftancıoğlu'na olay gönderme! Ahmet Hakan topu tam 90'a taktı

Ahmet Hakan, gündeme dair kısa değinilere yer verdiği köşesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapishaneye 4 saatlik gir/çık yapmasının, Kaftancıoğlu’na rüyasında görse inanamayacağı türden bir gösteri fırsatı sunduğuna dikkat çekti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"- Yıldönümünde sokaklara dökülmek... Polisle itişip kakışarak köprüye pankart asmak... Sert sözlerle Gezi eleştirileri... Şu Gezi goygoyu bitse de... Biraz kafamızı dinlesek.

*

- Canan Kaftancıoğlu’nun hapishaneye dört saatlik gir/çık yapması... Canan Kaftancıoğlu’na rüyasında görse inanamayacağı türden bir gösteri fırsatı sundu mu, sunmadı mı?

*

- Genelde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a soru sorardı. Bu kez Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na soru sormuş. “Soru öyle sorulmaz, böyle sorulur” mu demek istiyor nedir?

*

- Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na sorduğu son soru, “Yüreği yetip aday olacak mı, olmayacak mı?” şeklinde. Bu soru Kemal Bey’in işini kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı? Hâlâ bir cevap verebilmiş değilim."

 

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