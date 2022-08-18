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Gündem Kaftancıoğlu'na HDP desteği
Gündem

Kaftancıoğlu'na HDP desteği

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Canan Kaftancıoğlu için destek mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 01:29:00 -
Kaftancıoğlu'na HDP desteği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçti.

Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kaftancıoğlu'na Demirtaş sahip çıktı

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarını savundu.

Soruşturmayla ilgili bir haberin görselini paylaşan Demirtaş, "Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen!" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürülmüştü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, mayıs ayında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

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Yorumlar

Vatandaş35

Vay be bu günlerindeki göreceksin canan. Sen hdp liderin desteğiyle ayakta duracak hala geldin vay be.

oflu baba

TABIKI HDP CANANA DESTEK VERIR SELAHITTINLE KAHVALTI YAPIP PEMBE ODAYA GECMISLER BELINE KUVVET SELAHITTIN NASIL BIR VATAN HAINI ISEN VATAN HAINI BAYANLAR SENINLE BERABER KAHVALTI YAPMAK ISTIYORLAR.
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