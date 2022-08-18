Kaftancıoğlu'na HDP desteği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanına yönelik sarf ettiği söz ve beyanların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçti.

Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kaftancıoğlu'na Demirtaş sahip çıktı

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kaftancıoğlu'nun skandal açıklamalarını savundu.

Soruşturmayla ilgili bir haberin görselini paylaşan Demirtaş, "Eğer bu ülkede diktatörlük olsaydı diktatör dediğiniz için hakkınızda hemen soruşturma açılırdı. Var mı öyle bir şey? Saçmalamayın lütfen!" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürülmüştü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, mayıs ayında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.