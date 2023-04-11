Kaftancıoğlu Muharrem İnce'yi hedef aldı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 6'lı masa hakkındaki eleştirilerini hazmedemeyen Canan Kaftancıoğlu, İnce'yi Twitter hesabından hedef aldı.

İnce'nin, "Millet İttifakı kurulurken davet edilmedik, yok sayıldık." sözlerini alıntılayan Kaftancıoğlu, "Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç." dedi.

Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Ne güzel söylemiş atalarımız. Sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek.



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