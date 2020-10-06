Kaftancıoğlu İBB'ye yüzlerce kişi aldırdı CHP karıştı! Onlar var da bize yok mu?

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal tartışmalarını başlatan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendine yakın isimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve İBB'ye bağlı iştiraklerde işe aldırdı. Kaftancıoğlu'nun kendine yakın adamları İBB'de işe aldırması CHP'ye muhalif olan ilçelerde ise büyük rahatsızlığa neden oldu.

1400 kişiyi İBB'ye yerleştirdi

Kaftancıoğlu seçimden bu zamana kadar geçen sürede İBB ve iştiraklerine kendisine yakın toplam 1400 kişiyi işe yerleştirdi. Bu işe alımlar İstanbul'da Kaftancıoğlu'na muhalifliğiyle bilinen 26 ilçenin tepkisini çekti. Muhalif ilçeler, Kaftancıoğlu yüzünden kendi önerilerinin İBB'ye iletilmediğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen isimlere gitti.

"Bunun faturası ilk seçimlerde çıkar"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise gelen şikayetler üzerine, İBB ve Ankara'da yapılan atamalara parti örgütlerinden büyük tepki geldiğini belirtti. Belediyelerde yürütülen bu siyasi dengesizlikten herkesin rahatsız olduğunu ifade eden isimler, "Bunun faturası ilk seçimlerde partinin karşısına çıkarsa şaşırılmamalı" dedi. Geçtiğimiz günlerde CHP yaşanan istifaların temelinde de bu sorunun olduğunu ifade eden kişiler, "Bir ittifak sonucu seçimler kazanıldı. Onlara da görev verilmeli" dedi.