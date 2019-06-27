0553 313 94 23

Kafkasör festivali boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 39’uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 19:05
Kafkasör festivali boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 39’uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı.


Artvin Belediye Başkanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat festivali, valilik önünde düzenlenen törenle başladı. Törene Artvin Valisi Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Festivalin açılış programında konuşan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 200 yılı aşkın bir maziye sahip boğa güreşleri geleneği yaşatmak amacıyla Kafkasör Festivalinin bu yıl 39’üncüsünü düzenlediklerini ifade etti.


Festival kapsamında bu yıl bazı ilkleri hayata geçirdiklerini kaydeden Elçin, “Tüm şehir olarak Kafkasör’ü dünya markası yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu festivalin bugüne kadar yapılmasında emeği olan eski valilerimiz, eski belediye başkanlarımız ve diğer ilgililere belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum” dedi.


Festivalin il dışında yaşayan Artvinlilerle kentte yaşayan vatandaşların kaynaşması adına önemli bir yere sahip olduğunu anımsatan Elçin, “Festivalimizde ilk defa Türkiye Kulüpler Arası Halkoyunları şampiyonası yapılıyor. Bu kapsamda bin kişiyi ilimizde ağırlıyoruz. Kafakasör’ün tanınırlığını artırmak için ücretsiz halk konserlerimiz olacak. Yine ilk defa dezavantajlı vatandaşlarımız için özel tribün yaptık” ifadelerine yer verdi.


Elçin, güzel bir festival geçmesi için gereken her şeyi yaptıklarını kaydederek, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.



“Son Samuray” isimli boğa temsili olarak korteje yer aldı


200 yıllık gelenek olan boğaların yaylaya uğurlanması temsili olarak törende canlandırıldı.Ahmet Yazıcı’ya ait 550 kilogram ağırlığındaki “son samuray” isimli boğa düzenlenen kortej yürüyüşünde, sahipleri ve taraftarları eşliğinde temsili olarak yaylaya uğurlandı.



200 yılı aşkın gelenek


Artvin’de bu yıl 39’üncüsü düzenlenecek olan Kafkasör Festivali bölgede 200 yıllık bir geleneği yaşatıyor. Yöre halkı, bölgede havaların ısınması ile birlikte hayvanlarıyla yayla ve mezralara göç ediyor. Bölge halkı boğalarını yaylaya çıkarmadan bir gün önce güreştirerek hayvanlar arasında lider belirliyor, bu lidere de baş boğa adı veriliyor. Yüzyılladır süre gelen gelenekle düzenlenen Kafkasör Festivali’ne bu yılda Rize, Erzurum , Artvin ve ilçelerinden 100’ün üstünde boğa katılacak. Festival kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri 6 kategoride ödüllü boğa güreşleri yapılacak. Güreşlerde Baş boğa sahibine 21 bin lira para ödülü verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:05
  1. sanat
  2. kültür
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt’ta yapılacak
    1. KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt’ta..
    2. Ahmet Ağaoğlu’na sürpriz 61. yaş günü..
    3. Kesme tahtası nasıl temizlenir? | Neyi..
    4. ABD’nin en iyi inşaat projesine..
    5. Kabul edildi! Okula başlama yaşı belli..
    6. Bursa’da ahırda çıkan yangında 10 ton..
    7. Söke Bodrum yolunda trafik kazası; 1..
    8. İlkokula başlama yaşını belirleyen..
    9. Camiye karşı şampanya patlatanlara..
    10. Çipras'ın doğalgaz hamlesi ülkeyi..
    11. ODTÜ taban puanları 2019 Orta Doğu..
    12. BM Suriye Özel Temsilcisi'nden..
    13. Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye..
    14. Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    15. Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası
    16. İlkokula başlama yaşını 69 aya..
    17. Yeşilyurt Belediyespor Kulüp..
    18. Ekrem İmamoğlu: “Kendimi bu şehrin..
    19. Fas’ta 2 İskandinav kadını öldüren 3..
    20. Mübadillerin Karagöz-Hacivat merakı
    21. Yaşlı adam havuzda ölü bulundu
    22. Yazın gözdesi karpuzun, bir de..
    23. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban..
    24. Vatandaşa tehdit olan 222 ev yıkıldı!
    25. Dev şirkette kriz sürüyor! Testlerde..
    26. İzmir'de sağlık ocağında doktor ve..
    27. "Çin, Afganistan barış anlaşmasına..
    28. Fatih Karagümrük, Bilal Aziz Özer ile..
    29. Etiyopya'daki darbe girişimine kınama
    30. "UEFA'da ön eleme oynamak ciddi bir..
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!