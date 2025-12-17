Ankara’da Fetö’ye nefes kesen darbe! 7 Firariden 6’sı kıskıvrak yakalandı
Devletin kararlı mücadelesi FETÖ’nün kaçaklarını bir bir ortaya çıkarıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlüden 6’sı Ankara’da saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 7 firari hükümlünün 6’sı yakalanarak gözaltına alındı.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla örgütün hücre yapılanmasına bir darbe daha vurulurken, gözaltına alınan hükümlülerin adli işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emirleri doğrultusunda sürdürülüyor. Firari durumda olan 1 hükümlünün yakalanması için ise operasyonlar aralıksız devam ediyor.
