  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ankara’da Fetö’ye nefes kesen darbe! 7 Firariden 6’sı kıskıvrak yakalandı
Gündem

Ankara’da Fetö’ye nefes kesen darbe! 7 Firariden 6’sı kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ankara’da Fetö’ye nefes kesen darbe! 7 Firariden 6’sı kıskıvrak yakalandı

Devletin kararlı mücadelesi FETÖ’nün kaçaklarını bir bir ortaya çıkarıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlüden 6’sı Ankara’da saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 7 firari hükümlünün 6’sı yakalanarak gözaltına alındı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla örgütün hücre yapılanmasına bir darbe daha vurulurken, gözaltına alınan hükümlülerin adli işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emirleri doğrultusunda sürdürülüyor. Firari durumda olan 1 hükümlünün yakalanması için ise operasyonlar aralıksız devam ediyor.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Gündem

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

FETÖ operasyonunda yakalananların sayısı herkesi şaşırttı! Emniyet güçleri düğmeye bastı
FETÖ operasyonunda yakalananların sayısı herkesi şaşırttı! Emniyet güçleri düğmeye bastı

Gündem

FETÖ operasyonunda yakalananların sayısı herkesi şaşırttı! Emniyet güçleri düğmeye bastı

{relation id:1970742 slug:'fetonun-guncel-yapilanmasina-operasyon-15-gozalti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23