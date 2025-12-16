Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!
Tekirdağ Şarköy ilçesinde CHP’li belediyenin etkinliğinde skandal görüntüler kaydedildi. Çocukların götürüldüğü etkinlikte LGBT’li sapkınların bayraklarının renklerinde kostüm giyen dansçının ahlaksız hareketleri “Böyle olur CHP’nin çocuk etkinliği” dedirtti. Ahlaksız dansçının hareketleri Galatasaray’a gol attıktan sonra tepki çeken görüntüler sergileyen Fenerbahçe’nin yıldızı John Duran’a da benzetildi!
Tekirdağ Şarköy Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikte uygunsuz hareketler yapılması büyük tepki çekti. CHP'li belediyenin etkinliğinde LGBT sapkınlığının renklerinde kostümle sahneye çıkan dansçının ahlaksız hareketleri izleyenleri şok etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum yağdı.
Etkinliğe katılan çocuklar, dansçının ahlaksız hareketlerini Galatasaray’a gol attıktan sonra tribünlere yaptığı hareketle Türkiye’nin tepkisini çeken Fenerbahçe’nin yıldızı John Duran’a benzetti. Görüntülere yapılan yorumlarda CHP’li belediyenin rezilliğine “Böyle olur CHP’nin çocuk etkinliği” tepkileri yükseldi.
