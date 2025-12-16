  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!
Gündem

Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tekirdağ Şarköy ilçesinde CHP’li belediyenin etkinliğinde skandal görüntüler kaydedildi. Çocukların götürüldüğü etkinlikte LGBT’li sapkınların bayraklarının renklerinde kostüm giyen dansçının ahlaksız hareketleri “Böyle olur CHP’nin çocuk etkinliği” dedirtti. Ahlaksız dansçının hareketleri Galatasaray’a gol attıktan sonra tepki çeken görüntüler sergileyen Fenerbahçe’nin yıldızı John Duran’a da benzetildi!

Tekirdağ Şarköy Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikte uygunsuz hareketler yapılması büyük tepki çekti. CHP’li belediyenin etkinliğinde LGBT sapkınlığının renklerinde kostümle sahneye çıkan dansçının ahlaksız hareketleri izleyenleri şok etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum yağdı.

Etkinliğe katılan çocuklar, dansçının ahlaksız hareketlerini Galatasaray’a gol attıktan sonra tribünlere yaptığı hareketle Türkiye’nin tepkisini çeken Fenerbahçe’nin yıldızı John Duran’a benzetti. Görüntülere yapılan yorumlarda CHP’li belediyenin rezilliğine “Böyle olur CHP’nin çocuk etkinliği” tepkileri yükseldi.

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu
Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu

Dünya

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!
'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Gündem

'Sözcü’nün Yeşili'nin ifadesi ortaya çıktı: Gözlerimi bağlayıp beni Yılmaz Özdil'e götürdüler!

Camide topladığı parayı vermediği için öldürmüşler
Camide topladığı parayı vermediği için öldürmüşler

Gündem

Camide topladığı parayı vermediği için öldürmüşler

Fransa’da camiyi yaktılar! Müslümanlar diken üstünde
Fransa’da camiyi yaktılar! Müslümanlar diken üstünde

Gündem

Fransa’da camiyi yaktılar! Müslümanlar diken üstünde

Nihat Doğan: Siz duvarı görürsünüz, devlet duvarın arkasını görür! Oyum Devlet Bahçeli’ye…
Nihat Doğan: Siz duvarı görürsünüz, devlet duvarın arkasını görür! Oyum Devlet Bahçeli’ye…

Gündem

Nihat Doğan: Siz duvarı görürsünüz, devlet duvarın arkasını görür! Oyum Devlet Bahçeli’ye…

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Terör halaylarından zikir gecelerine!
Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Terör halaylarından zikir gecelerine!

Gündem

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Terör halaylarından zikir gecelerine!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23