Kafkas Üniversitesi taban puanları 2019 Kars Kafkas Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Kars Kafkas Üniversitesi taban puanları 2019, Kafkas Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Kafkas Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Kafkas Üniversitesi taban puanlarını ve Kafkas Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kafkas Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kafkas Üniversitesi Adalet taban puanları

Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kafkas Üniversitesi Anestezi taban puanları

Kafkas Üniversitesi Evde Hasta Bakımı taban puanları

Kafkas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanları

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanları

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları

Kafkas Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama taban puanları

Kafkas Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanları

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kafkas Üniversitesi Moda Tasarımı taban puanları

Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kafkas Üniversitesi Eczane Hizmetleri taban puanları

Kafkas Üniversitesi Optisyenlik taban puanları

Kafkas Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanları

Kafkas Üniversitesi Sosyal Hizmetler taban puanları

Kafkas Üniversitesi Spor Yönetimi taban puanları

Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kafkas Üniversitesi Biyokimya taban puanları

Kafkas Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanları

Kafkas Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) taban puanları

Kafkas Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi taban puanları

Kafkas Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı taban puanları

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kafkas Üniversitesi Makine (İÖ) taban puanları

Kafkas Üniversitesi Mimari Restorasyon taban puanları

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu taban puanları

Kafkas Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları

Kafkas Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

Munzur Üniversitesi taban puanları 2019 Tunceli Munzur Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas