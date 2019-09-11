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Kafkas Orduları Harekatı’nın 101. yılı

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11 Eylül 2019 Çarşamba 22:30
Kafkas Orduları Harekatı’nın 101. yılı

Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı


Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan’da Kafkas İslam Orduları Harekatı’nın 101. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine katılacaklarını açıkladı.


Prof. Dr. İbrahim Öztek, Kafkas Orduları Harekatı’nın 101. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’da Rus ve Ermeniler 1918 yılı içinde nerede ise 40 bin soydaşımızı katletmişlerdi. Yalnız 30 Mart günü Bakü’de katledilenlerin sayısı 12. bin, Gence, Kuba ve Şamahı şehirdeki soydaşlarımızın katli ile de sayı 20 bin kişiyi bulmuştu. Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki heyet, Padişah Vahdettin’den yardım istedi. Yardım kararlaştığında Heyet Enver Paşa ile de görüşerek, Kardeşi Nuri Paşa komutasında bir ordu talep ettiler. O günlerde Enver Paşa Azerbaycan’da çok seviliyor ve şöyle bir tabir kullanıyorlardı: “Gökte Allah, yerde Enver”.Ordu 8000 kişilik gönüllüler ordusuydu ve Musul’da kuruldu. Libya’da İtalyan ve Fransızlara kan kusturan Yarbay Nuri Bey, geçici olarak paşalığa terfi ettirilerek, ordunun komutanlığına getirildi.Amcası Halil Paşanın da desteği ile Batum’dan Tiflis ve Gence üzerine hareket etti. 27 Haziran’da da Karameryam-Gökçay karayolu boyunca ilerledi. Orduya yine gönüllülerden oluşan Azerbaycan ve Dağıstan’lı 4000 kadar mücahitler de katıldı. Yapılan savaşlarda önce Gürcü ve Alman ordusu yok edildi. Ardından 30 bin kişilik Rus ve Ermeni birlikleri hezimete uğratıldı. Yenilmez denilen kızıl ordu efsanesi çökmüştü. Panik içinde kaçıyorlardı. Bakü’deki İngiliz komando birlikleri de kendilerini Hazar’ın içlerine doğru attı. Tarih 15 Eylül 1918’di. Ordularımız bir koldan Dağıstan’a, bir koldan da Tebriz’e girdi. Ne yazık ki, 30 Ekim günü Mondros antlaşması ile Kafkasları terk etmek zorunda kaldık. Türk milleti her zaman bir Oğuz Kağan, bir Bilge Kağan, bir Alpaslan, Fatih ve Mustafa Kemaller yetiştirecek güçtedir. Böyle komutanlar emrinde bu millet her zaman büyük fetihler yapacağını dünyaları fethedeceğini göstermiştir” dedi.


Öztek, bu yıl da “Dev Kardeşlik, Candaşlık ve Strateji Projesi” kapsamında Anadolu Aydınlar Ocağı, İstanbul ve Ankara Emekli Subaylar Dernekleri, Muharip Gazi Dernekleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mücahitleri olarak 11-16 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’da düzenlenecek Kafkas İslam Orduları Harekatı anma törenlerine katılacaklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:30
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