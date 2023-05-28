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Sosyal Medya Kafkas kıyafetiyle oy vermeye geldiler Bakın sonra ne oldu?
Sosyal Medya

Kafkas kıyafetiyle oy vermeye geldiler Bakın sonra ne oldu?

Yeniakit Publisher
2023-05-28 12:30:00 -

Kars’ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi oy kullanmaya gelen çift dikkatleri üzerlerine çekti. Çift, Kafkas kıyafetiyle oy kullandılar.

Kars'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Haydar Aliyev Lisesi'ne gelen Şeyda ve Cem Kızılkaya çifti, dikkatleri üzerine çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için farklılık olsun isteğiyle yöresel Kafkas kıyafetiyle geldiklerini ifade eden Kızılkaya çifti, Haydar Aliyev Lisesi 1140 nolu sandıkta oylarını kullandı.


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