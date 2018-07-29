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Kafeteryada dehşet anları! Önce öptü, sonra öldürdü

Adana'da, emekli polis Talip Çelik (55), bir kafateryada otururken yanına gittiği kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (50) önce elini sıkıp yanaklarından öptü, sonra aralarında çıkan tartışmada tabancasıyla vurarak öldürdü.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:17
Kafeteryada dehşet anları! Önce öptü, sonra öldürdü

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Emekli polis Talip Çelik, bir süre önce borç verdiği kayınbiraderi İsmet Avcı'yı arayıp, parasını istedi. İddiaya göre olumsuz yanıt alan Talip Çelik, İsmet Avcı'nın bir kafeteryada olduğunu öğrenip, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına gitti.

KAFETERYADA PANİK YAŞANDI

Masada oturup dondurma yiyen Avcı'nın yanına gelen Çelik, kayınbiraderinin elini sıkıp yanaklarından öptü. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran Çelik, Avcı'ya ateş etti, ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Bu sırada kafeteryadaki diğer müşteriler, masalarından panikle kalkarak sağa sola kaçıştı. Dondurma yiyen bazı aileler de çocuklarını kucaklayıp, kafeteryayı hızla terk etti. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Bir süre yerde oturan yaralı Avcı ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Talip Çelik ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 14:17
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