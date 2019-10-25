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Kafeterya önündeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği kafeteryanın önünde 4 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Barış Bektaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i suçunu itiraf ederken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

25 Ekim 2019 Cuma 14:52
Kafeterya önündeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Cumhuriyet Mahallesi, Dispanser Sokak'taki Barış Bektaş'ın işlettiği kafeteryanın önünde, dün saat 23.45 sıralarında, alkollü olduğu ve çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen Cem O. ile Hasan Hüseyin Ç., Fırat E. ve Serhat K. arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kafeteryasının önünde çıkan kavgayı ayırmak isteyen, aynı zamanda grafik sanatçısı da olan Bektaş, kalbine ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle bir anda kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlıkekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethiye Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Ç.,  ilk ifadesinde Bektaş'ı kendisinin bıçakladığını itiraf etti.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 14:52
  1. Muğla'nın Fethiye ilçesi
  2. Cumhuriyet Mahallesi
  3. Dispanser Sokak
  4. 112 Acil Servis ekibi

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