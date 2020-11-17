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Yerel Kafenin tamamı küle döndü
Yerel

Kafenin tamamı küle döndü

Tunceli'de iki katlı kafede yangın çıktı. Alevlere teslim olan kafe tamamen küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 08:43:00 -
Kafenin tamamı küle döndü

Yangın, Tunceli merkeze bağlı Moğultay Mahallesi, Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi.

Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti.

Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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