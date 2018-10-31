0553 313 94 23
impression

Kafenin önündeki bebek cesedini araştıran polis, kamerayı inceleyince hayrete düştü!

Aydın'da temizlik işçileri bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını fark etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:13
Kafenin önündeki bebek cesedini araştıran polis, kamerayı inceleyince hayrete düştü!

Aydın'ın Söke ilçesinde, temizlik işçileri kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.

Temizlik işçileri cesedi buldu

Olay, saat 07.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki AVM'de meydana geldi. Belediye temizlik işçileri AVM'ye gelerek iş yerlerinin çöpünü temizledikleri sırada bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. ü

Sokak köpeği bırakmış

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir sokak köpeğinin bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığını gördü.

Otopsi için adli tıbba götürüldü

Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin tamamlamasının ardından talihsiz bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:13
  1. İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
  2. Adli Tıp Kurumu
  3. İzmir
  4. Bebek
  5. Aydın
  6. Polis
  7. Söke

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların kahve merakı kemiklerini eritiyor!
    1. Hanımların kahve merakı kemiklerini..
    2. Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti
    3. MHP'nin adayı Bedrettin Dalan'dan ilk..
    4. AB'nin isteğine, İran'dan ekonomi şartı!
    5. Vebalinden korkmalısınız
    6. Mültecilere çelme takan Macar gazeteci..
    7. İstanbullulara, Estetik Cerrahi..
    8. Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı?..
    9. Korkunç olay! Tokat'ta parçalanmış..
    10. MHP kaynakları, İBB için Bedrettin..
    11. Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm..
    12. Kanseri yenen doktordan tavsiyeler
    13. Mısır ve Almanya'dan 5 anlaşma birden!
    14. Öğretmenlere Yüksek Lisans zorunluluğu..
    15. Ölülere büyük saygısızlık! Mezarlıkta..
    16. Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
    17. İstanbul Havalimanı’nda vize değişikliği
    18. Çok tehlikeli çok!
    19. 9 yıldır her seçimde aday oldu,..
    20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018