Kafelerde şoke eden uygulama! İlk siparişe 30 TL şartı

İstanbul'daki bazı kafe ve restoranlar tarafından başlatılan yeni uygulama tepki çekti. Müşterilerin az para vererek kafede daha fazla vakit geçirmesini önlemek isteyen bazı restoran sahipleri, ilk siparişe 30 TL şartı koydu. Ayrıca 6 saat içerisinde ikinci sipariş de zorunlu hale getirildi. Fakat restoran sahipleri bunun sadece bir hatırlatma olduğunu söylüyor.

Kafede oturmaya devam etmek içinse yarım saat sonra ikinci sipariş vermek gerekiyor.

Uygulamayı İstanbul'da bazı kafe ve lokantalar devreye soktu.

Restoran ve kafeler saat ve fiyat sınırlaması getirdi. Bir kafede ilk sipariş şartı en az 30 lira olarak belirlendi. Kafede oturmaya devam etmek içinse 6 saat sonra ikinci sipariş vermek gerekiyor.

İstanbul'daki bazı kafe ve restoranlar tarafından başlatılan bu uygulama tepki çekti. Müşterilerin az para vererek kafede daha fazla vakit geçirmesini önlemek isteyen bazı restoran sahipleri, ilk siparişe 30 TL şartı koydu. Fakat restoran sahipleri bunun sadece bir hatırlatma olduğunu söylüyor.

Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşanıyor. İstanbul'da bazı restoran ve kafe sahiplerinin hayata geçirdiği uygulama ise tepki çekti.

Restoran ve kafe sahipleri, az ücret ödeyerek saatlerce kafede oturanlara karşı hatırlatma yapma amacıyla ilk sipariş için 30 TL şartı koydu. Masalara bırakılan notlarda "Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır, asgari tüketim 30 TL'dir" yazıldı.Ancak vatandaşlar bunun psikolojik baskı olduğunu belirterek, uygulamaya tepki gösterdi.

Kafe sahipleri, ikinci siparişi vermeden saatlerce oturanlara hatırlatma yaptıklarını ve kronometre tutmadıklarını belirtti.





